Ginnastica Biella, bene il primo impegno agonistico del 2023 

Sono iniziati domenica 22 gennaio a Torino, gli impegni agonistici di Ginnastica Biella con un discreto risultato. Le giovani atlete hanno gareggiate in più campionati e categorie a livello individuale; Nel Campionato Silver LD, categoria Allieva 4, Warda Shimi, con una bella gara senza errori si è piazzata al 7° posto, dimostrando che può far bene e crescere ancora.

Bene anche Sarah Botto. Purtroppo, parecchio agitata, si è piazzata al 4° posto a causa di una caduta alla Trave. Nel suo caso il margine di miglioramento fa ben sperare per il prossimo impegno. Nel Campionato Silver LE Junior 3, Martina Ettolli ha vinto nonostante qualche indecisione e qualche errore. La ginnasta, in fase di miglioramento, deve solo convincersi delle proprie possibilità. Benissimo anche Margherita Tavaretti, al 2° Posto, con naturalezza. Peccato invece per Vera Rossin. Partita molto concentrata, ha poi commesso qualche errore che l’hanno penalizzata al 5° Posto. Il suo, è sicuramente un podio mancato, ma vanno i complimenti per la sua splendida Parallela.

Nel Campionato Silver LE Senior 1 infine, Anna De Filippis è arrivata al 3° posto. Nonostante la sua preparazione non sia ancora completa, Anna conferma la sua bravura, facendo ben sperare in vista delle prossime gare. Come per l’anno appena passato, si ringrazia Irina Sitnikova, Allenatrice, e il gruppo di supporto che accompagna le atlete per il loro insostituibile contributo.