Chiusura a senso unico ponte tangenziale per lavori, un lettore: "Da Biella verso Cossato decisione surreale"

Buongiorno.

Ho letto la lettera della Sig.ra Valeria Costenaro concernente il senso unico sul viadotto della tangenziale, che, a causa degli imminenti lavori, sarà a senso unico, in uscita da Biella (leggi qui Chiusura a senso unico).

Ora, la Signora definisce idiota tale decisione (e non posso che approvare pienamente). Io la definirei anche un po' surreale, non solo per i problemi che espone (Ospedale, Croce Rossa ecc.), ma anche perché io penso che le persone, con le loro auto, debbano soprattutto entrarci in Biella, non uscirci. Se poi i lavori sul viadotto dovessero sovrapporsi a quelli in entrata a Candelo, provenendo da Vigliano Biellese (eventualità non remota, a quanto leggo), voilà, la frittata sarebbe fatta...

Spero vivamente che chi ha deciso si ravveda quanto prima.

Cordiali saluti.