Chiusura a senso unico ponte tangenziale per lavori, un lettore: "L'ospedale si trova dalla parte opposta"

Gentile Direttore,

Apprendo dalla Vostra testata (leggi qui Tre mesi di lavoro e a senso unico)che gli enti preposti hanno deciso per la chiusura a senso unico Biella - Cossato del ponte della tangenziale.

Io sono una semplice cittadina, poco avvezza alla politica e alle beghe tra enti pubblici. Nella mia semplicità mi pongo però una domanda: perché una decisione così idiota?

L'ospedale si trova dalla parte opposta della tangenziale stessa per chi risiede come me nel Cossatese. Le ambulanze provenienti dalla nostra zona e da quelle di qui del Cervo dovranno fare il giro di Biella prima di giungere a destinazione. Non sarebbe stato meglio istituire il senso unico al contrario? Mi sembra assurdo che non si tenga conto di una cosa così importante per prendere decisioni simili.

Grazie per l'attenzione.