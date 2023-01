Collina a Biella ospite di “Campioni sotto le Stelle”

Uno dei migliori arbitri della storia del calcio, tanto da essere stato nominato miglior arbitro del mondo ininterrottamente dal 1998 al 2003 dalla IFFHS (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio).

"Campioni sotto le stelle" torna a parlare dello sport più amato al mondo con il presidente della Commissione Arbitrale della FIFA Pierluigi Collina, reduce dai Mondiali in Qatar, dove abbiamo visto per la prima volta in assoluto una partita dei Mondiali maschili arbitrata da una squadra di sole donne. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 gennaio alle ore 21 al Teatro Sociale Villani di Biella.

Nato a Bologna il 13 febbraio 1960, laureato a pieni voti in Economia e Commercio, è stato arbitro effettivo dal 1977 al 2005, internazionale dal ‘95. Nel corso della carriera arbitrale ha diretto: 240 gare in Serie A (debutto il 15 dicembre 1991 in Verona-Ascoli); 79 in Serie B; 42 in Coppa Italia (con le finali del 1995, 2002, 2004 e 2005); 2 in Supercoppa Italiana (2003 e 2004); 109 internazionali. Tra queste ci sono una finale di Champions League, per la precisione quella del 1998-99 (con la rocambolesca vittoria del Manchester United grazie a due gol segnati nei minuti di recupero ai danni del Bayern Monaco) e la finale dei Mondiali del 2002 Brasile-Germania, terminata 2-0 per i brasiliani (nello stesso torneo diresse anche Argentina-Inghilterra e l'ottavo di finale Turchia-Giappone). Ha diretto inoltre la Finale di Coppa UEFA 2003-2004 tra Valencia e Olympique Marsiglia (2-0) e la finale del torneo calcistico delle Olimpiadi del 1996 tra Nigeria e Argentina (3-2); in tale competizione diresse altre 4 gare.

La serata vedrà come sempre in cabina di regia il giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato. L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa.

Il vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen, commentano: “Campioni sotto le stelle riparte nel 2023 con il più iconico e rappresentativo ex arbitro, conosciuto in tutto il mondo. Durante la sua lunga esperienza ha saputo interpretare ogni partita come se fosse una finale, e ciò l’ha contraddistinto garantendogli, una volta lasciato il fischietto, di costruirsi una carriera da designatore degli arbitri e consulente tecnico-atletico della CAN A e B dal comitato nazionale dell'AIA, quindi di diventare responsabile della Commissione Arbitrale dell'UEFA, fino ad arrivare a presiedere la Commissione Arbitri della FIFA”.

