Calcio, primi colpi di mercato al Gaglianico

Prime mosse di mercato per il Gaglianico. È notizia di queste ore che la società guidata dal presidente Giuseppe Bifernino ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo Martiner, difensore centrale in arrivo dal Ceversama, e Giacomo Spagnolo, giocatore con precedenti esperienze al Ceversama e alla Biogliese capace di ricoprire tutti i ruoli dal centrocampo in sù. Due innesti di valore, raggiunti grazie all'opera del direttore sportivo Matteo Chieppa.

“Sono giocatori di categoria superiore – spiega Bifernino – avendo militato in Promozione e in Eccellenza. Ci aiuteranno nel nostro percorso di crescita apportando esperienza in campo”.