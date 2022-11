La SPB Ilario Ormezzano Sai torna al PalaPajetta

Dopo più di un mese la SPB Ilario Ormezzano Sai torna a giocare al PalaPajetta, in una gara complicata contro un avversario ostico come Verbania. C’è attesa di vedere i nostri ragazzi all’opera di nuovo tra le mura di casa, nel palazzetto che conoscono gremito di pubblico. Sarà una partita combattuta, Verbania è una squadra giovane che non molla mai e combatte fino all’ultima palla.

“Giochiamo contro una buona squadra - dice il palleggiatore Emanuele Frison -. Dobbiamo continuare sulla buona strada che abbiamo tracciato a Parella, cercando di vincere anche questa partita. Speriamo di vedere il PalaPajetta pieno di pubblico, perché sarà sicuramente una bella partita da giocare e da vedere. Noi dobbiamo mettere in campo l’impegno e la voglia di vincere che ci caratterizza e continuare a rimanere in alto in classifica.” Appuntamento alle 20.30 di sabato 19 novembre al PalaPajetta in via Pietro Pajetta 47, per continuare a tifare per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese.