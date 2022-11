Finti tecnici alla porta, portano via oro e denaro: ingannata una 86enne di Cerrione (foto di repertorio)

Un'anziana di Cerrione è finita nella rete di alcuni truffatori. Stando alle ricostruzioni del caso, si sono finti tecnici dell'energia elettrica e, con la scusa di un controllo, si sono introdotti nell'abitazione dell'86enne. Poi l'avrebbero convinta a riporre denaro e oggetti in oro in una busta per poi dileguarsi. Una volta preso coscienza dell'inganno, la pensionata ha allertato le forze dell'ordine raccontando l'accaduto. Indagano i Carabinieri.