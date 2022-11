Sordevolo, torna il Mercatino degli Angeli con una nuova location: l'anfiteatro

Il Mercatino degli Angeli di Sordevolo (BI) giunge alla sua 20a edizione: una tradizione ormai radicata in un paese di circa 1300 abitanti, molti dei quali da anni si impegnano per portare avanti e migliorare costantemente questo appuntamento fisso del periodo prenatalizio del nostro Territorio, che quest’anno avrà luogo tutte le domeniche dal 13 novembre all’11 dicembre, più giovedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, con il patrocinio dei Comuni di Sordevolo e di Biella.

Per celebrare questo anniversario in un anno molto particolare per la nostra comunità locale, abbiamo deciso di ospitare il Mercatino degli Angeli 2022 nell'area che quest'estate ha visto portare in scena la Passione di Sordevolo! Sarà un modo per unire e valorizzare ancora di più due tradizioni molto sentite del nostro territorio, un evento che si pone come buon auspicio per il futuro di due manifestazioni diverse ma molto simili tra loro nel significato che hanno per i sordevolesi e l'intero territorio.

Gran parte dell'area espositiva sarà infatti allestita direttamente all'interno dell'anfiteatro dove i visitatori potranno ancora trovare la scenografia della Passione completamente montata e per l'occasione adattata al contesto natalizio, a cornice delle casette in legno tipiche del Mercatino degli Angeli. Sarà un'occasione unica per vedere la nostra scenografia in una veste inedita ed essere pronti alla prossima edizione della Passione, rimanendo comunque concentrati sul presente e sul Natale ormai alle porte! All'esterno dell'anfiteatro non mancheranno tutti quegli altri ingredienti che da vent'anni costituiscono un'icona del nostro Mercatino: la Baita daj Plinat - con caldarroste cotte al momento - il Bar degli Angeli dove verrà servito il mitico vin brulè e la cioccolata calda degli Angeli, e le immancabili bancarelle distribuite su tutta l'area adiacente l'anfiteatro, fino alla zona antistante il Ristoro Pratovalle, vicino al quale troverete la biglietteria e l'ingresso del Mercatino. Adiacente all'area espositiva, un ampio e comodo parcheggio renderà la visita alla manifestazione ancora più semplice.

Gli spunti per un pranzo o uno spuntino al Mercatino non mancheranno:

al Bar degli Angeli verranno serviti aperitivi con prodotti tipici locali e gustosi panini caldi

al Ristoro Pratovalle troverete piatti caldi e potrete approfittare di una pausa in compagnia più prolungata.

I più piccoli saranno nuovamente accolti da niente meno che Babbo Natale! Sta già preparando per loro molte sorprese, che non vuole però svelare prima di accogliere tutti i bambini!

L'intrattenimento sarà garantito come sempre dalla musica natalizia in diffusione e da più esibizioni dal vivo di carattere artistico-sportivo e musicale. Infine, collateralmente alla realtà espositiva del Mercatino, sarà sempre vivo il nostro paese! Sarà aperto presso la chiesa di Santa Marta (orario continuato 10-18) l'imperdibile Museo della Passione, totalmente dedicato alla tradizione pluricentenaria della nostra rappresentazione di teatro popolare e tra le vie del paese saranno aperte le attività locali. In centro paese avranno inoltre luogo - nelle diverse date – attività dedicate a tutti, mostre di vario genere e più raduni di particolari veicoli.

Il biglietto di ingresso al Mercatino sarà come di consueto al costo di 2€, eccetto per i residenti e i minori di 12 anni: comprenderà come sempre l'accesso all'intera area espositiva per tutta la giornata, l'ingresso al Museo della Passione e alle mostre ospitate nelle varie strutture in centro paese.

PROGRAMMA ATTIVITA’ E EVENTI COLLATERALI PRESSO L’AREA ESPOSITIVA DEL MERCATINO:

Babbo Natale aspetta le letterine dei bambini ed ha pronta per loro una coinvolgente sorpresa. I bambini…e non solo…possono sbizzarrirsi ed esprimere la propria creatività presso l’area dedicata alle costruzioni LEGO® con laboratori, concorsi, caccia al tesoro. Vieni a conoscere gufi, barbagianni, poiane e assioli della Falconeria Oropa, fai la foto con loro e fatti raccontare la loro storia. La Baita daj Plinat propone invitanti caldarroste cotte al momento. Il Bar degli Angeli serve gustosi panini e aperitivi, bevande fredde e calde come l’immancabile vin brulé, la cioccolata degli Angeli o il particolare mela brulé. Per un pranzo con i piatti della cucina piemontese il Ristoro Pratovalle accoglie nei suoi locali con una gestione recentemente rinnovata.

INTRATTENIMENTI A CARATTERE SPORTIVO E ARTISTICO:

Domenica 20 novembre, alle ore 15,00, esibizione degli atleti agonisti della scherma a cura della sezione scherma dell’APD Pietro Micca di Biella.

Domenica 4 dicembre, alle ore 15,00, esibizione di spinning a cura della sezione fitness dell’APD Pietro Micca di Biella, con l’accompagnamento musicale di Giovanni Bonfante e Roberto Grotto Maffiotti del gruppo Schegge Sparse.

Domenica 27 novembre e 4 dicembre rassegna ”I nostri Angeli in scena”, esibizioni a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo E. Schiaparelli di Occhieppo Inferiore.

Domenica 27 novembre, giovedì 8 dicembre e domenica 11 dicembre, spettacolo “Via con me”, su musiche di Paolo Conte, a cura della compagnia emergente della scuola di danza L’Arabesque di Biella.

MOSTRE E MUSEI: PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARTA – via Petiva: Museo della Passione dove, in due sale espositive, è racchiusa tutta la storia della Passione di Sordevolo. Mostra “Phygital Exhibition”, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino: approfondimento ed analisi dell’evoluzione dell’allestimento scenografico realizzato in occasione delle rappresentazioni della Passione di Sordevolo in duecento anni di storia. Mostra “Il Sacro Monte che non c’è” di Claudio Zanotto Contino: video installazione con volti, parole ed immagini della Passione di Sordevolo edizione 2015.

PRESSO IL PALAZZO COMUNALE – piazza Vittorio Veneto 1: Mostra fotografica “Fotografando la Passione”: esposizione di scatti realizzati da sette fotografi durante l’edizione 2022 della Passione di Sordevolo. Museo Archivio Lanifici Vercellone che documenta la storia di uno dei più antichi e importanti stabilimenti tessili del Biellese.

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA – via Eugenio Bona 35: Mostra “Emozioni nel legno”: esposizione di sculture di Stefania e Bruno Nicolo.

PRESSO VILLAGGI D’EUROPA VALLE ELVO – via Eugenio Bona 37: Dal 20 novembre all’11 dicembre mostra “Impressioni di paesaggio”: opere del pittore pollonese Giorgio Marinoni.