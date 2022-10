Biella, avvocati in lutto, è morto Gianni Perino. Il collega Bodo: "Era un signore"

All'età di 76 anni oggi venerdì 7 ottobre è morto l'avvocato Gianni Perino, legale molto conosciuto nel territorio.

"Era un collega stimato, competente - lo ricorda l'avvocato Andrea Bodo - . Quando ero all'inizio della carriera Gianni era in studio con mio padre. L'ho ancora visto questa estate in tribunale, abbiamo riso e scherzato come sempre. Gianni era una persona gioiosa, simpatica, e allo stesso tempo un galantuomo. Non era arrogante, ha sempre agito negli interessi del cliente con il quale aveva dei bei modi. Era un signore".

Gianni Perino lascia la moglie Antonella e i figli Sergio e Filippo.

In attesa dei funerali fissati per lunedì 10 ottobre alle ore 10 al Piazzo presso la chiesa di San Giacomo, è possibile fare visita al caro Gianni presso la casa funeraria Destefanis in Biella Corso San Maurizio 9 dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18. Il rosario sarà recitato domenica 9 alle 18 sempre nella chiesa di San Giacomo al Piazzo.