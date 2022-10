Biella: Automobilista tampona un ciclista che si ferisce cadendo a terra

E' accaduto ieri, alle 15.30, tra via Rosselli e viale Macallè l'incidente che ha visto coinvolti una Fiat Punto condotta da una ragazza del 2004 di Ponderano e una bicicletta. Il ciclista, uomo del 59, rovinato a terra, è stato condotto in ospedale, cosciente, per le cure necessarie. I Carabinieri si sono occupati degli accertamenti sull'automobilista risultata negativa all'alcool test, e dei rilievi dell'incidente.