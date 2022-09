Biella: Incendio in alloggio, 3 intossicati dal fumo. Soccorsi in azione FOTO e VIDEO

Intorno alle 6 di questa mattina, 23 settembre, si è temuto il peggio in via Trento. Un alloggio in condominio ha preso fuoco. Non si conoscono ancora le cause del rogo che, partito dal primo piano, in appartamento non abitato, ha sviluppato una densa cortina di fumo e materiale incandescente fino ai piani superiori. Immediatamente si sono portati sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, i sanitari del 118 che hanno provveduto a ricoverare tre persone che avevano inalato il fumo, e le forze dell'Ordine per regolare il traffico nella via. Al momento sembra che la situazione sia sotto controllo ed è in corso la bonifica oltre alla verifica della stabilità della struttura da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco.