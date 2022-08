Nudisti a Piedicavallo, il sindaco: "Sono stati fatti controlli"

Il sindaco di Piedicavallo Carlo Rosazza Prin è al corrente delle persone che in questi giorni campeggiano lungo il Cervo, nei pressi delle cascate (leggi qui). "Non appena mi hanno segnalato la presenza di queste persone sono andato personalmente a vedere - racconta - . A Piedicavallo in Comune sono solo, non ho nemmeno un cantoniere o un vigile, non potevo mettermi a chiedere i documenti. Saranno un centinaio di persone che non stavano facendo nulla di male. Ho visto avvisato subito i Carabinieri, quello sì. Anche loro sono venuti a fare controlli ma non hanno rilevata nessuna irregolarità. Non ci sono problemi di ordine pubblico. Queste persone non bevevano, non sono state trovate svestite, non si sono dimostrate ostili".

Per il sindaco al momento si potrebbe loro comminare solo una sanzione amministrativa. "Quello che non si può fare è campeggiare in un posto per più di 48 ore in base a una legge regionale - conclude Rosazza Prin -, tutto qui, almeno al momento".