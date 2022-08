Piedicavallo invasa dai nudisti, i residenti dicono "Basta" e scrivono alla redazione

E' estate e fa caldo, un caldo anomalo quest'anno che solo in questi giorni si sta attenuando. Sono davvero tante le persone che per cercare un po' di fresco sono andate in Valle Cervo. E tra queste ci sono anche "Rainbaw", nudisti, come vengono descritti in alcune lettere che ci sono arrivate in redazione, che hanno scelto come luogo di ritrovo Piedicavallo.

"Piedicavallo invasa dal "Rainbaw"", scrive un lettore. "Sconcerto e dissenso per passanti e persone avvezze alle passeggiate in Valle Cervo. Lungo il sentiero che porta alle cascate in prossimità di baite e terreni di proprietà private da circa 3 settimane in particolare quella nei giorni di Ferragosto, un centinaio di uomini donne bambini ed animali hanno formato un accampamento organizzato. Soggetti "pacifici" che vogliono vivere la natura, girano nudi accendono fuochi ..occupano con canti e suoni tribali la quiete della Valle..defecando ovunque...Ci auguriamo che le autorità competenti e il Sindaco di Piedicavallo stiano provvedendo affinché questo abbia termine e non si verifichi più in futuro".

Ecco una seconda lettera: "Buongiorno, scrivo da Piedicavallo un magnifico paesino che si trova in Vallecervo, dove da un paio di anni si radunano parecchie persone, con famiglie ed i loro animali, fino a qua nulla di strano, anzi. Il problema è che vengono piazzate parecchie tende sopra le mulattiere dalle parti della lama lunga, verso le cascate, queste persone sono completamente nude e poiché sono parecchie tutti ci chiediamo dove vadano a fare i loro bisogni. Non è più possibile passeggiare con la propria famiglia in santa pace, senza vedere. Tutti noi ci chiediamo perché le autorità non facciano nulla per evitare tutto ciò".