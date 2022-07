Weekend intenso per La stella biellese del nuoto paralimpico Michela Aruni Biolcati FOTO

Proprio un anno fa, 8 luglio 2021 a Napoli, l’atleta ha iniziato il suo percorso nel paralimpico aggiudicandosi risultati inaspettati con un argento ed un bronzo, partecipando attraverso due società a gare italiane ed europee di due federazioni, FINP e FIPSAS.

A distanza di un anno a Napoli l’atleta dell’ASHD Novara, (FINP) ha abbattuto di 27 secondi il tempo della gara precedente nei 100 dorso aggiudicandosi il bronzo nei 100 m rana e il titolo di terza campionessa italiana assoluto. Ultima gara svolta alle 10.30 della domenica mattina a Napoli, alle ore 13 aereo e cambio costume alla volta di Avigliana per partecipare alle 16 all’8 meeting Open Avigliana al campionato nuoto pinnato disabili categorie paralimpica.



Biolcati Michela in questo caso nel ruolo di tecnico-atleta, assieme all’atleta Galdini Samuele, entrambi tesserati ASD Centro integrazione sportiva (affiliata Uisp biella e nazionale ) ed in collaborazione con ASD Pinna Sub San Vito (FIPSAS) ricevono la medaglia d’oro e la targa di premiazione dall’assessore allo sport e salute di Avigliana Rossella Morra, il responsabile Uisp Piemonte Nunzio di Stefano, alla vicepresidente Nazionale Uisp Patrizia Alfano; La prima (Biolcati) in qualità di campionessa nuoto pinnato disabili la seconda (ASD San Vito Tagliamento) come prima società classificata categoria paralimpica nuoto pinnato.

Con l’ASD Centro integrazione Sportiva, la stella del nuoto biellese Biolcati, tecnico federale specializzato in disabilità sia nel nuoto puro che nel nuoto pinnato insieme a UISP Biella, spera che i risultati ottenuti possano far crescere il nuoto ed il nuoto pinnato Paralimpico anche in quel territorio biellese.