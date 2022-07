Tegole pericolanti dal tetto di una palazzina di Chiavazza FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco a Chiavazza per alcune tegole pericolanti dal tetto di una palazzina. Probabilmente sono state danneggiate dal forte vento della serata precedente. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 di oggi, 4 luglio. Sul posto tre mezzi per le operazioni di messa in sicurezza. Il traffico è rallentato in ambo le direzioni.