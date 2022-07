Incidente in Superstrada tra Lessona e Cossato, gravi danni ad un'auto (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 di oggi, 4 luglio, in Superstrada, tra le due uscite di Lessona e Cossato, in direzione Biella.

Stando alle prime informazioni raccolte, un'auto gravemente danneggiata si troverebbe in mezzo alla carreggiata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti, anche i Carabinieri per la gestione del traffico e i sanitari del 118 per la prima assistenza ai malcapitati.