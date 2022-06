Paura a Pralungo, 90enne cade nel fossato: non si rialza ma riesce a dare l'allarme FOTO

Paura nella tarda mattinata di oggi, 13 giugno, a Pralungo. Da quanto si è appreso, un uomo di circa 90 anni è caduto in un fossato mentre si trovava in un bosco vicino al centro abitato.

Finito a terra e impossibilitato a rialzarsi ma sempre vigile e cosciente, l'anziano è riuscito a dare l'allarme. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i Vigili del Fuoco che, con l'utilizzo del toboga, hanno recuperato e trasportato il malcapitato fino all'ambulanza. In seguito, è stato portato in Pronto Soccorso per le cure del caso.