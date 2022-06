Veicolo in contromano e bici in transito, preoccupazione tra gli automobilisti in Superstrada (foto di repertorio)

Notano un'auto in contromano e lanciano l'allarme. È successo ieri, a Cossato, lungo la Superstrada. Le forze dell'ordine hanno percorso l'intero tracciato ma del mezzo nessuno traccia. Nelle stesse ore, altri automobilisti hanno segnalato la presenza di un ciclista in Super, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese. Anche in questo caso, le ricerche successive hanno dato esito negativo.