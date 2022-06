Special Olympics Torino 2022: quinta giornata di sport al villaggio olimpico FOTO

Ancora Sport protagonista a Torino con gli Special Olympics. La giornata di oggi, mercoledì 8 giugno, prevede al mattino atletica, basket, bowling, bocce, calcio a 5, canottaggio, equitazione, ginnastica artistica, nuoto, pallavolo, tennis e tennis tavolo. Al pomeriggio, invece, si proseguirà con basket, bowling, bocce, calcio a 5, equitazione, ginnastica artistica, pallavolo, tennis e tennis tavolo.

Di seguito, il dettaglio delle gare e degli impianti:

• Atletica Leggera: Stadio Primo Nebiolo, Viale Luigi Huges 10 Torino

• Badminton: Pala Vela, Via Ventimiglia 145 Torino

• Bocce: Bocciofila Borgo Rossini, C.so Terenzio Mamiani 5 Torino /

Bocciodromo Crescenzio Colletta, Lungo Dora P. Colletta 53 Torino

• Bowling: King Center, Via Monginevro 242 Torino

• Calcio: CUS Torino, Via Milano 63 Grugliasco

• Canottaggio: Circolo Canottieri Esperia, C.so Moncalieri 2 Torino

• Indoor Rowing: Società Canottieri Armida, Viale Virgilio 45 Torino

• Dragon Boat: Circolo Canottieri Esperia, C.so Moncalieri 2 Torino

• Equitazione: Circolo Ippico Horsebridge, Via Supeia Gallino 27 Nole

• Ginnastica Artistica: PalaGinnastica, Via Giacinto Pacchiotti 71 Torino

• Karate: Palazzetto Le Cupole, Via E. Artom, 111 Torino

• Ginnastica Ritmica: Palasport Moncrivello Eurogymnica, Via Moncrivello 8 Torino

• Golf: Royal Park I Roveri, Rotta Cerbiatta 24 Fiano

• Tennis: Circolo della Stampa Sporting, C.so G. Agnelli 45 Torino -

Impianto Sportivo Gaidano, Via Modigliani 25 Torino

• Pallacanestro: Centro Sportivo Sisport, Via Olivero 40 Torino

• Pallavolo: Pala Vela, Via Ventimiglia 145 Torino

• Nuoto: Acquatica Torino, C.so Galileo Ferraris 290 Torino /

Palazzo del Nuoto, Via Filadelfia 89 Torino

• Tennis Tavolo: CUS Torino, Palazzetto di Grugliasco Via C.L.N. 53 Grugliasco

• Nuoto Acque Libere: Laghi di Avigliana, Via Monte Pirchiriano Avigliana

• Flag Rugby: CUS Torino, St. del Barocchio 27 Grugliasco

Il programma completo è disponibile a questo link: https://www.specialolympics.it/xxxvii-giochi-nazionali-estivi-special-olympics-torino-2022/programmi-e-impianti/

Ieri 7 giugno è stata la quarta giornata dei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino 2022: su tutti i campi gara e al Villaggio Olimpico del PalaVela è andata in scena una vera e propria festa di sport, con i 3mila atleti con e senza disabilità intellettive e tutta la comunità coinvolta nella manifestazione a rimarcare ancora una volta i valori dell'inclusione, della condivisione e della fratellanza fondanti del movimento creato nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver negli Stati Uniti.

A testimoniare i traguardi degli atleti Special Olympics è anche la storia di Francesca Sedani, pallavolista della Passeportout Valsesia: “Praticavo nuoto – racconta – già da piccola, mentre la pallavolo l'ho conosciuta a scuola: fare sport mi permette di stare in compagnia, non annoiarmi e tenermi impegnata, da quando ho iniziato ho migliorato la mia autostima perché mi piace molto stare con i miei compagni e confrontarmi con loro. Il mio sogno è quello di continuare così: dopo l'esordio ai Play the Games di Biella ad ottobre 2021, mi piacerebbe anche partecipare ai Mondiali, ma i Nazionali sono comunque un buon punto di partenza e sono davvero contenta di portare a casa delle medaglie”.

I progressi fatti grazie allo sport sono testimoniati anche da Francesca Vinzio, Presidente e Capo-Delegazione dell'associazione: “Da quando ha iniziato con noi - spiega – lo scorso settembre ha avuto un'evoluzione pazzesca, passando dalla totale inattività al fare 2 allenamenti alla settimana di nuoto e 1 di pallavolo. Grazie ai progresso fatti con lo sport, Francesca è stata inserita anche in un progetto di inserimento lavorativo che presto potrebbe portarla a ottenere un contratto aziendale, viste le ottime capacità dimostrate: le caratteristiche utili qui le sono state d'aiuto anche nell'ottenere il diploma, nel lavoro e nella vita privata”.