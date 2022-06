Podismo, considerazioni a tutto campo di Alberto Cappio

“Ci sono alti e bassi dettati da un lato dal covid e contestualmente dalla situazione contingente dell’aumento della benzina, che scoraggia chi arriva da fuori. In questo momento ritengo che la situazione partecipazione alle gare non sia tornata ai massimi livelli e che rimarrà tale.”

Sull’evento appena organizzato, la 2 Santuari Trail e la 2 Santuari Running, Cappio, si ritiene soddisfatto:” Per noi, è stato importante vedere la gente sorridere e la grande socialità che gli aventi sviluppano. Tornare a vedere tanta amicizia e soddisfazione all’arrivo è stata la moneta che ha ripagato i grandi sforzi organizzativi. Ma c’è un grande dato che sottolineo con piacere – continua Cappio - quest’anno abbiamo avuto una numerosa partecipazione rosa alla 2 Santuari Running, che mette in evidenza la grande passione delle donne per il Running. Ciò che accomuna gli uomini e le donne che partecipano alle mie gare è la grande passione per questo sport.”

Infine, Cappio si sofferma su un altro aspetto fondamentale vale a dire la pianificazione nel calendario: “Tra gli aspetti fondamentali per la crescita del podismo rimane il fatto di procedere con una pianificazione annuale, cosa che abbiamo cercato di fare quest’anno e che permette di non accavallare gli eventi, anche se alle volte ci vorrebbe uno sforzo di tutte le società per raggiungere l'obiettivo".