Ippon 2: Lorenzo Marinone bronzo ai campionati italiani es. Fijlkam

Trasferta positiva per gli atleti dell’Ippon 2, seguiti dal D. T. Feggi Maurizio, ai Campionati Italiani FIJLKAM per la categoria Esordienti che si sono svolti il 4 e 5 giugno al Lido di Ostia.

I quattro atleti di età 12 e 13 anni che hanno gareggiato nella specialità Kumite, erano tutti alla loro prima esperienza in campo Nazionale e, con emozione, hanno affrontato la gara con grande impegno ottenendo risultati lusinghieri. A salire sul podio è stato Lorenzo Marinone (+75 kg) che ha saputo applicare con decisione gli insegnamenti appresi fino ad ora conquistando la medaglia di bronzo.

Considerevole il 7ₒ posto di Vittoria Pozzo (40 kg) che avrebbe meritato di avvicinarsi ad un risultato di prestigio per la determinazione e la buona tecnica dimostrata nei tre incontri svolti; Pozzo è arrivata in semifinale di poule e si è fermata alla terza prova nonostante le numerose tecniche portate fino all’ultimo secondo dal termine e, purtroppo, l’atleta non ha avuto l’occasione di essere ripescata.

Mattia Monteleone (43 Kg) al primo combattimento non ha subito tecniche, ma ha perso per giudizio arbitrale di 3 bandierine a 2. Francesca Magliola (35 kg) ha dato il massimo ma si è fermata al primo combattimento perdendo per 1/0.

Con questo risultato salgono a 18 le medaglie ottenute negli ultimi anni dagli atleti della Ippon 2 ai Campionati Italiani.