Ginnastica ritmica: bronzo e argento per le biellesi a Loano FOTO

La ASD Piemonte Ginnastica ha partecipato a Loano, dal 2 al 5 giugno 2022, alla fase nazionale dell’ente PGS. Oltre 700 ginnaste da tutta Italia si sono ritrovate per i campionati individuali e a rappresentative. L’associazione ha presentato 14 atlete, impegnate quasi tutte sui due fronti.



Il confronto è stato appassionante e combattuto. Nelle varie categorie e nei vari programmi le biellesi si sono ben distinte, a prova di un lavoro serio e di qualità svolto nella stagione che si sta concludendo. Bellissima medaglia di bronzo nel programma C (il top è A), Categoria Open, per la rappresentativa composta da Marcone Alice, Tricarichi Perruccio Giulia, Tricarichi Perruccio Elisa, Saramin Giulia e Pulze Rebecca, ed inaspettata e di grande orgoglio il secondo posto per Ramella Minè Lisa, Mosca Alessandra, Lombardo Ludovica, Musso Carlotta, Piccaluga Sofia, Aurora Cinguino nel programma D. Quinte le Allieve Falcetti Giorgia, Barberis Alice e Gallo Giulia.



Bellissima performance per Giulia Gallo negli individuali, programma C: argento sia alla fune che al corpo libero, nonostante errori compromettenti. Falcetti Giorgia al nastro sale sul podio e porta casa un bel secondo posto. Rebecca Pulze sfiora il podio nei programmi B e si classifica 4° con un nuovo e difficile esercizio con le clavette. Gli allenamenti delle ragazze di Donatella Eterno, allenate da Francesca Boggio e Giada Pomini proseguono in vista dei nazionali PGS per il settore promozionale di sabato 11 giugno ad Asti e per il Festival del Sole a Riccione i primi di luglio, manifestazione internazionale.



Per ritrovare amici e familiari finalmente in presenza il saggio si svolgerà domenica mattina 12 giugno presso la palestra dei Salesiani.