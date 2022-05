Pianta crollata nella notte per le piogge sulla Settimo Vittone (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 24 maggio, sulla Settimo Vittone per una pianta crollata in mezzo alla strada a causa delle intense piogge. La squadra, giunta sul posto, ha provveduto a rimuovere la pianta e rimettere in sicurezza l'area interessata.