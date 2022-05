I consigli di Newsbiella.it per il fine settimana: 20-21-22 maggio

Ecco i principali eventi in programma nel weekend del 20-21 e 22 maggio nel Biellese.



Venerdì 20:



- Biella, palazzo Ferrero: serie di incontri sulla tematica dei disturbi alimentari. Ore 16.



- Sandigliano, via Roma (parco giochi): curiosità sul mondo delle api in compagnia di un apicoltore per celebrare la “Giornata mondiale delle api”. Ore 17.



- Candelo, Ricetto: inaugurazione dell’evento “Candelo in fiore”. Ore 18:30.



- Valdilana, teatro Giletti: spettacolo teatrale su Giovanni Falcone. Ore 20:45



- Biella, teatro sociale Villani: spettacolo teatrale benefico “Biella per l’Ucraina”. Ore 21.



- Valdilana, venerdì letterari: incontro sull’artista italiano Ugo Nespolo. Ore 21.



Sabato 21:



- Biella, centro commerciale “Gli Orsi”: sarà disponibile una pista di hoverboard (skate a due ruote orizzontali) dedicata ai più piccoli dove potranno provare il mezzo. Dalle 10 alle 18.



- Curino, chiesa Santa Maria: commorazione dell’eccidio di Santa Maria con corteo e deposizione della corona di alloro. Ore 10:30.



- Viverone, bar Marinella: partenza del cross del Triathlon Olimpico. Ore 13:30.



- Valdilana, Ponzone (piazza 25 Aprile): gara ciclistica Ponzone-Stavello. Ore 14:30 (partenza).



- Verrone, via della Barazza 1 (sede alpini): camminata con grigliata mista al termine. Ore 16:30 (ritrovo).



- Candelo, piazza Castello: fanfara (concerto) della brigata alpina Taurinense. Ore 20:30.



- Biella, chiesa di San Filippo: coro per i 400 anni della canonizzazione di San Filippo. Ore 21.



- Masserano, chiesa di San Teonesto: concerto della banda musicale “Pietro Generali”. Ore 21.



- Biella, I Faggi: percorso teatrale tra i campi da tennis con degustazione vini. Ore 21.



- Donato, sede Alpini: concerto per il raggruppamento alpini della Valle Elvo. Ore 21.



Domenica 22:



- Massazza, via Martina 2: giro delle Baragge con il club Alfa Romeo. Ore 08:30.



- Magnano, piazza comunale: camminata ecologica con pulizia di regione Grupp. Ore 09.



- Castelletto Cervo, monastero cluniacense: camminando tra Baraggia e Bramaterra. Ore 09.



- Viverone, Marinella: partenza del Triathlon olimpico. Ore 09:30.



- Donato, sede alpini: alzabandiera e commemorazione Caduti. Ore 09:30.



- Miagliano, via Vittorio Veneto 2: giornata dedicata al modellismo. Ore 09:30/12:30 e 14/17:30.



- Mottalciata, cimitero San Vincenzo - commemorazione eccidio con deposizione corona di alloro. Ore 11.



- Biella, piazza Falcone - alzabandiera e deposizione corona per 70 anni del gruppo paracadutisti; lancio a seguire. Ore 11.



- Rosazza - via Mentana 7: risottata; pranzo con scelta tra quattro risotti. Ore 12:30.



- Castelletto Cervo, monastero cluniacense: inaugurazione stendardo rappresentativo. Ore 14:30.



- Palazzo La Marmora Biella: apertura Casa Museo e giardino storico. Ore 14:30.



- Biella, I Faggi: percorso teatrale tra i campi da tennis con degustazione vini. Ore 18.