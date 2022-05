Grosso spavento a Mongrando, bambina di 10 anni a bordo di bici finisce in ospedale

Attimi di puro terrore a Mongrando. Nella giornata di ieri, 17 maggio, un'auto e una ragazzina, a bordo di una bici, sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale per cause da accertare: ad avere la peggio proprio la bambina di 10 anni, trasportata al Pronto Soccorso dal 118, in codice giallo, per le cure del caso.

Nello scontro avrebbe riportato alcune ferite, guaribili in poco meno di una settimana. Sul posto, oltre ai genitori della piccola e la conducente del mezzo, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.