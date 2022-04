Teens Basket Biella: Rivarolo Ko, si punta al nono posto

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Teens Basket Biella: nel match giocato mercoledì al Forum lo Zeta Esse Ti ha sconfitto 87-85 Rivarolo dopo un tempo supplementare.

Un successo che permette a capitan Maffeo e compagni di agganciare Arona al nono posto e tenere aperto (almeno matematicamente) il discorso play off. Tutto si deciderà nell’ultimo turno di stagione regolare.

Se Biella batterà Savigliano (palla a due domani alle 20.30 al Forum) chiuderà almeno nona e potrà giocarsi le proprie chance salvezza contro Ginnastica Torino (con fattore campo favorevole). Nel caso (improbabile ma non impossibile) che Chieri dovesse perdere domenica in casa contro Ginnastica, Il Teens chiuderebbe addirittura ottavo, ultima piazza disponibile per i play off. Nella peggiore delle ipotesi (sconfitta contro Savigliano e vittoria di Arona a Casale stasera), Biella sarà decima e affronterà quindi Rivarolo nei play out, sempre con gara 1 ed eventuale bella al Forum.