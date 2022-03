Ginnastica Biella, grandi risultati a Torino con Cangiano-Pastorato

In categoria Allieve 4, Ginnastica Biella ha partecipato a Torino alla seconda prova regionale individuale, con due giovani promesse: Rebecca Cangiano e Veronica Pastorato, classe 2010. Primo posto per Rebecca e quarta posizione per Veronica.

Rebecca, che aveva tutte le capacità di piazzarsi in prima posizione, non ha fallito l'occasione, mentre Veronica ha terminato appena fuori podio, dopo aver commesso qualche errore. Soddisfazione dell'allenatrice Irina Sitnikova e del gruppo genitori/nonni di supporto che ha assistito con entusiasmo alla bella gara.