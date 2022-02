Calcio, il Toro Primavera torna a vincere al Pozzo di Biella dopo 6 partite (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Dopo le due pesanti sconfitte con il Milan e nel derby contro la Juventus e 6 partite senza trovare la vittoria, il Torino Primavera torna in campo allo stadio Vittorio Pozzo di Biella contro il Pescara, ultimo in classifica, per la ventesima giornata del campionato Primavera.

LE FORMAZIONI

Torino: Vismara, Pagani, Savini, Akhalaia (dal 23′ st. La Marca), Baeten (dal 34′ st. Caccavo), N’Guessan, Ciammaglichella (dal 23′ st. Gineitis), Garbett, Angori, Reali (dal 12′ st. Anton), Zanetti (dal 34′ st. Dellavalle).

Pescara: Servalli, Kuqi (dal 32′ st. Patané), Postiglione (dal 32′ st. Staver), Colazzilli, Stampella (dal 1′ st. Blanuta), Madonna, Scipione, Scipioni (dal 21′ st. Sayari), Salvatore (dal 8′ st. Caliò), Mehic D., Mehic A.

CRONACA DELLA PARTITA

Dopo il calcio d’inizio, le squadre iniziano a studiarsi senza creare grossi pericoli. I minuti scorrono sul cronometro ed i granata riescono a passare in vantaggio al 24’ minuto con Akhaila, che la sblocca grazie al lancio millimetrico di Zanetti, che lo serve alla perfezione. Il moldavo trova il tocco vincente facendo insaccare la sfera alle spalle del portiere. I piemontesi continuano a dominare il gioco per trovare subito il gol del raddoppio. Al 30’, i granata colpiscono la traversa con un tiro violentissimo di Savini e falliscono una chance al 34′ con Garbett. Finisce così il primo tempo al Pozzo di Biella, con il Torino avanti per 1-0 grazie al gol di Akhaila.

Ripresa avara di occasioni: i granata fanno giocare il Pescara, chiudendo gli spazi, senza lasciare nessuna azione pericolosa. Nei minuti finali, il Pescara tenta di attaccare freneticamente e l’occasione più clamorosa arriva nei minuti di recupero quando Sayari va via sulla destra, mette dentro, Antov rischia l’autogol ma il Torino si salva sulla linea. Finisce 1-0 per il Torino che torna alla vittoria dopo 6 partite, mantenendo ancora vivo l’obiettivo dei playoff.