Vichinghi, Bande Bassotti, guardie e ladri a Cavaglià: grande successo alla Carnival Green

Grande successo e molto divertimento al Gc Cavaglià nella prima edizione della "Carnival Green" louisiana a 4 giocatori in costume, che ha visto al via ventidue squadre tra “bande bassotti”, “guardie e ladri”, “vichinghi”, “sceicchi”, cat woman, ecc, ecc. I travestimenti carnevaleschi non hanno però intralciato il gioco ed alla fine sono usciti brillanti risultati. Nel lordo con lo score di 48 punti successo del team composto da Simone Bucino, Filippo Fornera, Giovanni Nicoletti e Denis Pezzana. Nel netto vittoria di Stefania Genta, Andrea Gronda, Pier Luigi Crotta e Gianpiero Coppo con 57 punti, seguiti da Alessandro Ropolo, Guglielmo Ropolo, Daria Ducci e Carlo Maria Michetti con 57 e Silvia Malinverni, Giuseppe Gaeta, Piero Ceresa e Simone Lacagnina con 56.

Ad allietare i quasi novanta partecipanti durante la giornata bugie per tutti e una gustosa degustazione vini del Fortedo della Luja. Questo weekend al Golf Cavaglià sarà dedicato ad un'altra gara inedita. Domenica si disputerà infatti il “Derby Juve vs Toro by Golf Sì” (18 buche Stableford 2 categorie), sfida sul campo da golf tra golfisti/tifosi a due giorni dal derby calcistico. La gara aperta a tutti sarà la penultima prova valida per il Trofeo Invernale by Pro shop Cavaglià. In palio al 1°classificato del circuito un carrello Sun Mountain Pathfinder PX3. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 3 score netti sulle 5 gare. Premi ai primi 3 classificati. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.