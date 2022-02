I Faggi, Andrea Colombo entra nel team - FOTO

I Faggi Sport Wellness & Friends danno il benvenuto ad Andrea Colombo, Public Speaker, Formatore e Coach, Esperto di Marketing Relazionale, che ha formato più di 40.000 professionisti in 3 continenti e 200 città.

“Siamo felici di poter annunciare l’ingresso di un nuovo socio a sostenere il progetto di rilancio de I Faggi. – dice lo staff del Circolo - Andrea Colombo è un importante arricchimento del Team, siamo certi che la Sua esperienza unitamente all’innato entusiasmo contribuiranno al successo del circolo”.

Andrea Colombo si è costruito una reputazione di eccellenza, operando in qualità di manager in multinazionali del settore tessile per vent'anni. Da imprenditore ha fondato oltre trentacinque società in mercati differenti in Italia e all'estero, operanti in diversi settori, di cui 20 portate alla vendita dopo averle fatte crescere sia a livello strutturale che economico.

Premiato nel 2001 da Federmanager come il più giovane Dirigente Industriale della provincia di Varese, nel 2008 viene nominato dalla JCI - "Ten Outstanding Young Persons" (Premio Toyp) nel Business. Speaker TedX: Coriano 2021.

Colombo è l'autore dei libri: “Qui e Ora” – Più consapevoli per valorizzare il vero Successo, “Il Valore della Relazione”, “Il Referral Marketing”, “Appunti Sul Futuro!” e “Verso la Libertà”.Ha un talento unico nel creare contatti, nella filosofia 'Givers Gain' che contraddistingue il suo ruolo di Executive Director in Business Network International .

Le altre cariche che ricopre in BNI: Componente del FACI (Direttivo di BNI Italia), NTT (National Training Team) per la formazione dei nuovi Director italiani, Founder’s Circle con BNI International, Ambassador di BNI Italia per la JCI.Insieme al suo Team è impegnato a valorizzare il Talento di ciascuno per raggiungere il Vero Successo, coltivando il Valore delle Relazioni per rendere il Mondo il posto Migliore in cui vivere. Il suo sito è www.andreacolombo.com

“Quando dico che il mio scopo di vita è valorizzare ogni singolo Talento, ci credo davvero – dichiara Andrea Colombo - Anzi, ci credo talmente tanto che come persona e imprenditore ho deciso di impegnarmi in un progetto che ha riportato bellezza e valore alla città di Biella e a tutti gli sportivi del mondo. Il progetto I Faggi contribuisce alla crescita del territorio per sostenere i talenti in un ambiente sano e qualitativamente eccellente. Da oggi, ho un motivo in più per essere felice, grazie!".

Convenzioni. Continua il programma di relazioni de I Faggi con il territorio. “Queste convenzioni sono un progetto di rilancio del territorio, per il territorio, con il territorio. – spiega lo staff del Circolo. - Stiamo portando avanti un programma di collaborazione con tutte le realtà produttive del Biellese, aziende, artigiani, commercianti, professionisti che si sta concretizzando con una serie di convenzioni. Ad oggi abbiamo già siglato diversi accordi tra cui con API, Associazione Piccole e Medie Imprese di Biella, CNA Biella, Confartigianato Biella, Federmanager Biella e stiamo lavorando per concluderne con altre importanti Associazioni Imprenditoriali e professionali”.

Queste convenzioni prevedono diverse possibili forme di collaborazione, a partire dall’adesione ai programmi di aziende sostenitrici, alla sponsorizzazione ai programmi welfare per i dipendenti e molti altri servizi. “A puro titolo d’esempio – continua lo staff - tutte le convenzioni prevedono dei vantaggi economici sui canoni d’abbonamento, la possibilità di organizzare eventi presso il Circolo I Faggi, di avere l’assistenza di un osteopata, di un nutrizionista, di poter studiare percorsi di preparazione atletica ad hoc con personal trainer, scegliere il menù del giorno presso il nostro Bistrot a prezzo convenzionato ed molto altro. Un’ampia gamma di servizi a disposizione per disegnare programmi specifici in grado di soddisfare le varie esigenze e dimensioni aziendali. Invitiamo tutti gli associati a mettersi in contatto con la Direzione del Circolo I Faggi per fissare un incontro al 3428018745”.

Salute e benessere: consigli utili per un padel vincente. Il Padel, sport sempre più diffuso anche a Biella, è un gioco semplice e molto divertente, che, però, non è esonerato dagli infortuni più comuni.

I Faggi propone i consigli dell’osteopata Valeria Bergadano per prevenzione e cura dei traumi più caratteristici.

Epicondilite/epitrocleite: per ridurre i traumi é molto importante l' impugnatura corretta ed una giusta tecnica dei colpi. Per ridurre i primi sintomi , poiché potrebbe diventare un fastidio cronico debilitante anche nei movimenti quotidiani, è importante contattare subito il proprio osteopata o fisioterapista per ridurre al minimo la possibilità di cronicizzazione

Infiammazione della spalla: i movimenti ripetuti di intrarotazione ed extrarotazione possono portare a patologie infiammatorie e degenerative. Per ridurre il rischio è importante eseguire esercizi appropriati durante il riscaldamento. L'utilizzo di una benda elastica aiuta a rinforzare la muscolatura della spalla e a prevenire l'infiammazione. Osteopata, fisioterapista e personal trainer sono le figure più idonee per apprendere la giusta esecuzione del movimento pre-partita

