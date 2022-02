Calcio, Bercellino preparatore atletico della Chiavazzese

La Chiavazzese annuncia ufficialmente che Marco Bercellino è il nuovo Preparatore Atletico della Prima Squadra.Dopo aver maturato importanti esperienze in Società come Biellese 1902, Città di Cossato e Vigliano, Bercellino ricoprirà questo importante ruolo nella formazione di Promozione. Un innesto fondamentale per curare al meglio la preparazione fisica ed atletica dei giocatori in vista dell'ultima metà di stagione.

Questa sera, presso il campo di Cossila, avrà luogo la sua prima seduta di allenamento insieme al tecnico Peretti ed all'allenatore in seconda Samuele Tisanna. "Non sono una persona a cui piace tanto parlare, preferisco i fatti - dichiara Marco Bercellino -. Sono qui con grande gioia e con le idee molto chiare; sono certo che con Mister Peretti e Mister Tisanna possiamo fare un buon lavoro e faremo tutto il possibile affinché questo avvenga. Ringrazio il Presidente Lorena e il DS Acquadro per l'accoglienza ricevuta."