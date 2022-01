Edilnol, palla a due alle 18 al Biella Forum

Dopo oltre un mese dall’ultima gara ufficiale è tempo di tornare in campo per Edilnol Pallacanestro Biella. Al Forum arriva la capolista Apu Udine nel sedicesimo turno del campionato di serie A2 Old Wild West, girone verde.

Per accedere al Forum sarà richiesto il Green Pass rafforzato, ottenuto in seguito all’avvenuto ciclo vaccinale o a seguito di avvenuta guarigione da Covid-19 (restano esenti da tale disposizione i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale con certificazione medica). Nel corso dell’evento sarà obbligatorio indossare, per l’intera durata, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande. Non saranno aperti i bar del Biella Forum e la sala hospitality, in ottemperanza al nuovo decreto ministeriale.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Apu Udine: 0 Alessandro Cappelletti, 1 Brandon Walters, 4 Federico Mussini, 8 Marco Pieri, 9 Michele Antonutti, 20 Ethan Esposito, 21 Marco Giuri, 22 Vittorio Nobile, 29 Francesco Pellegrino, 31 Nazzareno Italiano, 33 Riccardo Azzano, 55 Trevor Lacey, 70 Michele Ebeling. All.: Matteo Boniciolli.