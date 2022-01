Tentato furto di moto in via Rosselli a Biella

Non sono stati veloci, i ladri che ieri, intorno alle 17.30, hanno tentato di rubare dal parcheggio dell'ITI in via Rosselli, una moto. Gli agenti della volante, che sono arrivati mentre il fatto si stava compiendo, hanno bloccato i due uomini e proceduto a norma di legge.