Biella, le novità de I Faggi: Il Torneo 500, la visita dell’ACES e i metodi di insegnamento combinato

Eventi

Si è concluso in questi giorni il Torneo 500 I Faggi, che ha coinvolto più di 100 atleti da tutto il Biellese. Dopo aver superato abilmente le diverse fasi, la finale femminile ha visto fronteggiarsi sul campo Bellotti Alessia e Meneguzzo Marialuana, con la vittoria di quest’ultima; sul fronte maschile, invece, si porta a casa il podio Bellezza Quater Gianluca dopo un’intensa sfida contro Bianchi Edoardo.

Una grande soddisfazione per istruttori e organizzatori, che ringraziano calorosamente tutti i partecipanti.





Ma tra le soddisfazioni, non si può di certo non menzionare la visita della Commissione ACES Europe al Circolo I Faggi per la candidatura della Regione Piemonte a “Regione Europea dello Sport 2022”. La Commissione ha presidiato alcuni allenamenti dei ragazzi e, successivamente, è stata calorosamente ospitata all’interno del ristorante, dove ha potuto godere della raffinata cucina del Circolo.

Non sono mancati i complimenti alla struttura, che fanno percepire la profonda attenzione che I Faggi dedicano da sempre allo sport, agli eventi e alla formazione dei giovani atleti.





Sponsor

Anche Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa, si batte in prima linea per sostenere il mondo dello sport. Per il Torneo 500 e per i futuri tornei, l’azienda biellese ha messo a disposizione l’acqua per tutti gli atleti, impegnandosi a supportare attivamente gli eventi del 2022 in ambito sportivo e soprattutto giovanile.





Sport

Come mai I Faggi sono stati tra gli impianti visitati dalla Commissione ACES?

La risposta sta nella cura con cui si insegna e si pratica lo sport. Nella preparazione fisica degli atleti che ogni giorno frequentano il Circolo, le lezioni e le attrezzature sono sempre al massimo livello.

La scuola di tennis, oltre a concentrarsi singolarmente su ogni ragazzo e ragazza, fa uso di un metodo di insegnamento combinato, abbinando le ore di lezione all’utilizzo di attrezzature targate Desmotec, già testate da diversi professionisti ATT tra cui Djokovic e Sinner, per offrire un allenamento completo a 360 gradi.

L’appuntamento con la Rubrica I Faggi è tra quindici giorni con il secondo numero.

Per informazioni: https://ifaggi.com/