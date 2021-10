Prima in casa contro Arona per il Teens Biella

Inizierà dalla sfida casalinga in programma sabato al Forum contro la neo promossa Arona la seconda stagione del Teens Basket Biella Zeta Esse Ti nel campionato di serie C Gold. Alle 20.30 si alzerà la prima palla a due di un campionato che si preannuncia esaltante quanto complicato: il ritorno al format pre Covid, con 12 squadre partecipanti, alza il livello tecnico e fisico del massimo torneo regionale di pallacanestro. Undici le avversarie che contenderanno al Teens uno degli otto posti disponibili per i play off promozione in B e lotteranno per evitare i play out retrocessione (classificate dalla nona alla dodicesima): oltre ad Arona, le altre neo promosse Chieri, Savigliano e Rivarolo, Ciriè, Collegno, Kolbe, Don Bosco Crocetta, Ginnastica Torino, Serravalle e Casale.

Tocca al presidente Luciano D'Agostino parlare delle aspettative per la stagione 2021/2022: «Arriviamo a questo torneo dopo un'annata complicata quanto ricca di soddisfazioni, che ci ha regalato una coppa e la qualificazione ai play off. Sappiamo che quest'anno sarà molto più difficile ripetersi, perché il livello è alto e le rivali sono agguerrite e competitive. Il nostro obiettivo è giocare a viso aperto ogni partita, lottando su ogni pallone e cercando di ottenere la salvezza divertendoci e coinvolgendo il più possibile i nostri tifosi». Una delle novità di questa stagione è il ritorno del pubblico sulle tribune del Forum: «Per il nostro esordio l'ingresso sarà gratuito» rivela D'Agostino «con entrata del pubblico dal settore giallo, mentre settore giovanile, staff tecnico e sponsor utilizzeranno il settore rosso». La serata sarà anche un'occasione per fare festa: «Abbiamo invitato tutti i bambini e ragazzi che partecipano al Progetto gratuito "Minibasket per tutti, giochiamo per il futuro"» conclude il presidente «promosso in collaborazione con Raspino Mini Basket School e lo sponsor Siviero. Nell'intervallo della partita sfileranno sul parquet del Forum».

La squadra di coach Marco Cardano si presenta ai nastri di partenza con un roster rinnovato rispetto alla scorsa annata: otto le conferme, capitan Maffeo, Dotti, Cena, Cerri, Squizzato, Vercellino e gli under 20 Angelino e Brusasca, due i ritorni (Alberto e Guelpa), cinque i nuovi acquisti, Caroli, Ouro Bagna, Perino, Rinaldi e Renè Bertrand Ndzie, il pivot sul quale il Teens punta molto per alzare la competitività del roster. In panchina, con il nuovo coach Marco Cardano, gli assistenti Riccardo Banderè, Alessandro Aglietta, il preparatore atletico Luca Perona e la fisioterapista Donatella Pizzigoni. Dirigente accompagnatrice Claudia Magliola, addetto agli arbitri Salvatore Curvà.