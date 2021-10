Esordio non brillante per il Botalla TeamVolley

Passo falso nella gara di esordio per le ragazze del Botalla TeamVolley in Serie D. Le biancoblù di coach Gianluca Cuda hanno ceduto i tre punti in palio alle forti avversarie della Mc Donald's Fortitudo Chivasso. Il 3-0 finale, però, non racconta in modo fedele l'andamento del match. Dopo una partenza col freno a mano tirato, sicuramente condizionata dall'emozione per l'avvio di stagione davanti al pubblico presente sulle gradinate del palasport di Lessona, le ragazze del TeamVolley hanno perso i due parziali successivi riuscendo comunque a tenere testa alla formazione ospite e dimostrando, a sprazzi, di sapere giocare a pallavolo nonostante la giovane età di molte atlete in campo.

«È stata una partita che abbiamo interpretato male - commenta a fine match Gianluca Cuda -. Al di là del primo set, in cui emozione e tensione ci hanno limitato parecchio, nelle altre frazioni abbiamo perso i due parziali giocandocela fino a 21 e 20. Sicuramente c'è tanto da migliorare e da crescere, le ragazze ne sono consapevoli, gliel'ho ricordato a fine partita. Il primo punto sul quale dobbiamo lavorare è legato al nostro atteggiamento in campo, dobbiamo assolutamente alzare ritmo, livello di gioco e intensità». «Abbiamo giocato una partita a corrente alternata - spiega Chiara Perissinotto, capitano biancoblù - con troppi alti e bassi che hanno condizionato in negativo la nostra prestazione. Siamo un gruppo giovane e nuovo, che sta ancora cercando affiatamento e continuità di rendimento. Durante il match avremmo dovuto parlarci di più in campo e mettere più grinta nella nostra pallavolo. Sappiamo bene che su tutti questi aspetti non possiamo fare altro che lavorare in allenamento con l'aiuto del nostro validissimo staff. L'obiettivo è quello di trovare nel minor tempo possibile la giusta coesione tra noi atlete e garantire così una maggiore continuità al nostro gioco».

BOTALLA TEAMVOLLEY – MC DONALD'S FORTITUDO CHIVASSO 0-3Parziali: 15-25, 21-25, 20-25 TeamVolley: Lorenzon 6, Allorto ne, Vodopi 9, Pelliciari 7, Nanì 5, Cena,Scoleri, Perissinotto 6, Caramori 5, Biasin 1, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda. Assistente: Marco Allorto.