Si è parlato di "Disturbi della deambulazione e cadute degli anziani" al Caffè del Benessere

Giovedì 21 Ottobre notevole partecipazione di pubblico al "Caffè del Benessere" organizzato da ANZITUTTO - Associazione di Volontariato per gli Anziani presso il Salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato che aveva per tema "Disturbi della deambulazione e cadute degli anziani" argomento trattato dal dr Bernardino Debernardi, Geriatra e Presidente dell'Associazione stessa.

Il relatore ha esaminato i complessi meccanismi che regolano l'equilibrio della persona e che rappresenta una specie di "terzo senso" ritenuto secondario solo a vista ed udito secondo recenti ricerche scientifiche sulla percezione di tale capacità funzionale. Il mantenimento dell'equilibrio è responsabile della corretta postura, del mantenimento della stazione eretta e della deambulazione. Stimoli visivi, dell'orecchio interno, della muscolatura del capo, di recettori posti nei muscoli e nelle articolazioni inviano impulsi al cervello che li analizza ed elabora delle risposte che manda all'apparato locomotore affinchè garantisca postura e deambulazione corrette. Quando le risposte non sono adeguate si manifestano i disturbi del cammino che possono causare anche cadute con traumi non solo fisici (fratture) ma anche psichici. Con l'invecchiamento la deambulazione cambia in quanto si riduce il pendolamento degli arti superiori, il capo si inclina verso il basso, si riduce l'appoggio del piede sul tallone, la base di appoggio si allarga. L'incidenza delle cadute cresce con l'aumentare dell'età: annualmente il 30% degli over 65 cade una volta, tale percentuale sale al 50% per gli over 80, supera il 50% negli anziani in istituto e il 50% riporta cadute multiple.Le modalità di caduta cambiano col passare degli anni: fino ai 75 anni chi cade cerca di proteggersi mettendo in avanti le mani e quindi le fratture riguardano soprattutto il polso, dopo i 75 anni si riduce questo riflesso e le fratture di polso sono ancora presenti ma crescono in modo esponenziale quelle di femore, le più invalidanti. Le cause delle cadute sono molteplici ma circa un terzo riguardano fattori ambientali (e quindi potrebbero essere prevenute con idonei interventi sull'ambiente), nel 17% dei casi alla base c'è un disturbo dell'andatura e nel 13% capogiri e vertigini (dati dell'Istituto Superiore di Sanità).Infine, dopo aver esaminato le malattie che possono causare cadute e l'elenco degli interventi da attuare a domicilio degli anziani a fini preventivi, il dr Debernardi ha preso in considerazione le attività utili ai fini di mantenere un buon tono muscolare e un buon senso dell'equilibrio, sia fuori casa, sia nella propria abitazione.

Il prossimo Caffè del Benessere su "Invecchiamento del rene. Ipertensione arteriosa" avrà come relatore il dr. Ilario Mauro Berto, Nefrologo, già responsabile della Nefrologia dell'ASL di Biella si terrà Giovedì 18 Novembre sempre presso il Salone della Cooperativa di Cossila San Grato.I Caffè del Benessere sono organizzati dall'Associazione ANZITUTTO in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato, Bar Cossila San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale Volontariato Vercelli Biella.