Tutto pronto per una nuova edizione del Circuito Città di Biella

Tutto pronto per la 29ª edizione del "Circuito Città di Biella", organizzato da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo in collaborazione con Ki Run e la sezione Biella Running di Pietro Micca.Quattro eventi di grande atletica leggera tutti concentrati nel pomeriggio di sabato 16 ottobre nel bellissimo scenario del centro storico di Biella: il Palio del Miglio aperto a tutte le categorie da Allievi a Master, i Campionati Regionali Giovanili di Corsa su Strada, la staffetta stellare di Marcia con due campioni olimpici, le due gare sui 3000 metri con altri atleti di livello mondiale. Ospiti, poi, i ragazzi Special Olympics di Asad che a fine mese prenderanno parte agli Smart Games a Biella.Tutto questo grazie all'intraprendenza ed alle capacità organizzative di Claudio Piana e del suo staff, ma anche grazie all'apporto degli sponsor dell'evento, senza i quali non potrebbe esistere: i golden sponsor Microtech, Botalla, Sergent Major, MA Service e Eurometallica; i silver sponsor Menabrea, Biverbanca, Patti, Mazzia Cristian Serramenti, Lauretana e Banca Sella.

MARCIA: LE COPPIE PER IL 29° CIRCUITO CITTA’ DI BIELLA

Tutte confermate le coppie estratte a sorte sabato scorso all'Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella. Due le atlete biellesi: Anita Laiolo e Rosetta La Delfa della Ugb Biella. Saranno al via, lo ricordiamo, le medaglie d'oro all'Olimpiade di Tokyo Massimo Stano e Antonella Palmisano e tanti altri atleti di altissimo livello nazionale assoluto e giovanile. Si è verificato solo un cambio: Martina Casiraghi al posto della compagna di squadra Beatrice Foresti.

Massimo Stano (Fiamme Oro) – Anita Laiolo (Ugb Biella)

Giacomo Brandi (Cus Pro Patria) – Antonella Palmisano (Fiamme Gialle)

Matteo Mandarino (Carignano) – Chiara Verteramo (Cus Torino)

Ettore Bertolini (Cus Torino) – Martina Casiraghi (Atl. Bergamo)

Juriy Micheletti (Atl. Bergamo) – Federica Curiazzi (Atl. Bergamo)

Stefano Chiesa (Carabinieri) – Nicole Colombi (Carabinieri)

Riccardo Orsono (Fiamme Gialle) – Rosetta La Delfa (Ugb Biella)

Giorgio Giuliani (Cus Torino) – Lidia Barcella (Bracco Milano)

Federico Tontodonati (Aeronautica) – Vittoria Di Dato (Atl. Varese)

Francesco Piccarolo (Cus Torino) – Emma Cappelli (Gav Verbania)

GLI ISCRITTI AI 3000 METRI

Nei giorni scorsi alla lista iniziale, ricca di campioni di livello internazionale, si sono aggiunti altri atleti di livello nazionale e regionale, tra cui anche le due talentuose biellesi Matilde Bonino e Arianna Reniero reduci dai campionati italiani giovanili di corsa su strada. Con loro anche Alice Piana e Veronica Bona di Sport Project Verbania. In ambito maschile si registrano le defezioni di Federico Riva e del kenyano Birir Kipkorir: al suo posto il connazionale Lengen Lolkurraru, atleta classe 1990 con un personale sulla mezza maratona di 1h03'31" siglato di recente alla Mezza di Arezzo.

MASCHILE

◆ Yeman Crippa (Fiamme Oro)

◆ Lengen Lolkurraru (Kenya)

◆ Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle)

◆ Francesco Breusa (Cus Torino)

◆ Marco Giudici (Sport Project VB)

◆ Samuel Medolago (Atl. V. Brembana)

◆ Abdelhakim Elliasmine (A. Bergamo)

◆ Matteo Guelfo (Trionfo Ligure)

◆ Francesco Guerra (Alpi Apuane)

◆ Pietro Arese (Fiamme Gialle)

◆ David Nikolli (Caivano Runners)

◆ Yassin Bouih (Fiamme Gialle)

◆ Omar Bouamer (Parco Alpi Apuane) FEMMINILE

◆ Ronah Nyabike Nyabochoa (Kenya)

◆ Micol Majori (Pro Sesto)

◆ Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano)

◆ Giovanna Selva (Sport Project Vco)

◆ Anna Arnaudo (Cus Torino)

◆ Sara Galimberti (Bracco Milano)

◆ Matilde Bonino (Atletica Stronese)

◆ Arianna Reniero (Atletica Stronese)

◆ Alice Piana (Sport Project Verbania)

◆ Veronica Bona (Sport Project Verbania)

GARE REGIONALI GIOVANILI

Per quanto riguarda la parte giovanile, sono già circa 150 gli atleti iscritti alle 4 prove che assegneranno i titoli regionali Cadetti e Ragazzi maschili e femminili. Al via nomi importanti in ottica regionale: Alessandro Cena (Chivassesi, Cadetti), campione regionale 1200 siepi; Diego Poletto (Gaglianico, Cadetti), argento regionale 1000 metri e bronzo 2000 metri; Silvia Signini (Bugella, Cadette), campionessa regionale 1000 metri e 1200 Siepi; Alice Rosa Brusin (Atl. Saluzzo, Ragazze), campionessa regionale 1000 metri; Michele Poletti (Atl. Alessandria, Ragazzi), miglior tempo regionale dell’anno sui 1000 metri. E non solo: sarà al via anche Anna Rondelli (Pro Patria Milano), una delle atlete giovanili di punta a livello nazionale. Chiaramente non concorrerà per il titolo regionale ma solo per la vittoria assoluta.

SPECIAL OLYMPICS

Come ogni anno il “Circuito Città di Biella” sarà anche inclusivo e vedrà la presenza di alcuni atleti Special Olympics dell’Asad Biella che si sfideranno in animatissime ed applaudite batterie sui 60 metri. L’occasione sarà anche propizia per premiare tutti quegli atleti special che durante la pandemia hanno preso parte agli “Smart Games” organizzati da Special Olympics e nati per contrastare l’isolamento di migliaia di persone con disabilità intellettiva. I Biellesi che hanno gareggiato sulle diverse discipline sono stati circa 70.

PALIO DEL MIGLIO

Anche l’edizione 2021 vedrà sfidarsi tanti atleti nel Palio del Miglio al quale possono prendere parte runner di tutte le categorie, dagli allievi ai master. Saranno divisi in varie batterie, come da programma, concorreranno individualmente e anche in squadra: molti i team al via (servono 5 atleti) anche provenienti da fuori provincia. Al momento sono oltre un centinaio gli iscritti, numero destinato a salire nelle prossime ore.

ORARI E INFO PER IL PUBBLICO

Il percorso di gara, per tutti, è ricavato all'interno del centro storico di Biella: partenza e arrivo sono fissati in via Duomo, gli atleti percorreranno via Marconi, via Crosa, via Dal Pozzo, via Vescovado (dopo l’attraversamento dell’incrocio con via Italia) e via Seminari. L'evento è ad accesso gratuito per il pubblico e secondo le attuali norme non è necessario possedere il Green pass per assistervi lungo il percorso. L’inizio delle gare è previsto alle ore 14.30 con le prime staffette del Miglio Master e si concluderà alle 17.50 con la gara sui 3000 metri maschile.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’EVENTO

13,00 APERTURA SEGRETERIA PIAZZA DUOMO BIELLA

14,30 MIGLIO MASCHILE SM60/…… Mt. 1609,35

14,45 MIGLIO FEMMINILE TUTTE LE CATEGORIE Mt. 1609,35

15,00 Camp. Regionale CADETTE Mt. 3200

15,20 Camp. Regionale CADETTI Mt. 4000

15,45 MIGLIO MASCHILE SM50/55 Mt. 1609,35

16,00 MARCIA A COPPIE M/F alternata AD INVITO Mt. 6400

16,30 3000 metri DONNE AD INVITO Mt. 3000

16,40 GARA SPRINT SPECIAL OLYMPICS Mt. 60

16,45 Camp. Regionale RAGAZZI Mt. 1600

17,00 MIGLIO MASCHILE SM35/40/45 Mt. 1609,35

17,15 MIGLIO MASCHILE A/J/S/P Mt. 1609,35

17,30 Camp. Regionale RAGAZZE Mt. 1600

17,50 3000 UOMINI AD INVITO Mt. 3000 GIRI