Consiglio comunale di Biella spaccato sul via libera all'aumento del mutuo per le Funivie

Maggioranza favorevole e minoranza contraria. Si è conclusa così la discussione sull'aumento di capitale per il mutuo per effettuare lavori sull'impianto di Oropa che passerà da 2,5 a 3 milioni di euro (di cui 600 mila con il contributo ventennale della Provincia di Biella). L’importo totale per la revisione generale dell’impianto passerà a questo punto da 4,5 a 5 milioni di euro, con il contributo di 2 milioni di euro in arrivo dalla Regione Piemonte tramite accordo di programma.

Non poche le frizioni durante la discussione, che è stato anche motivo per il sindaco di fare qualche cenno sulla crisi di giunta. A prendere la parola per prima è stata la capogruppo del Pd Valeria Varnero, intervenuta affermando che era già dal 2016 che si era a conoscenza delle necessità dell'intervento finanziato solo ora. Alberto Perini di Fi è invece intervenuto sostenendo che nel documento ci sia scritto che si tratta di <situazioni oggettive contingenti che sono subentrate successivamente>. Dai toni forti l'intervento di Paolo Robazza di Lista Civica Biellese: <Dopo mesi senza convoche, finalmente approviamo un documento che sarà inserito nel piano triennale di cui mi chiedo come si fa a parlare senza avere una visione futura della città>.

Nel suo intervento il sindaco Claudio Corradino ha esordito presentando la presa di posizione del Comune nella questione Seab per poi arrivare a parlare del bando motivo della crisi di giunta. <Abbiamo salvato Seab, siamo intervenuti per aiutare le funivie. Non ci siamo mai tirati indietro. Per il bando al quale non abbiamo partecipato, mi assumo le mie responsabilità, ma anche la minoranza poteva sorvegliare. Mello non è entrato a fare parte della nostra squadra per motivi personali. Noi stiamo lavorando in sintonia per trovare una soluzione. Governare la città non è né semplice, né difficile, è inutile. Intanto non va mai bene niente>.