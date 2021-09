Candelo: "Corri per l'autismo" targata ANGSA, alla ottava edizione FOTOGALLERY

Grande partecipazione e coinvolgimento della comunità all’ottava edizione della corsa podistica non competitiva organizzata dall’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Candelo, svoltasi questa mattina, domenica 5 settembre.

I partecipanti, 150 tra cui 10 bambini, hanno percorso le strade del paese su un tracciato di 6.5 chilometri (in versione ridotta per i più piccoli) per arrivare al traguardo alla casa dell’Associazione, in via Sandigliano 80.



I primi arrivati , nella categoria maschile, Emiliano di Palma al primo posto, seguono Deusebio Marco e Miari Matteo. Nella categoria femminile troviamo Megna Eleonora, prima arrivata, e Perone Linda e Younis Naz rispettivamente seconda e terza.



“Sono molto contenta di come si è svolta la giornata – commenta la presidente ANGSA Daniela Oioli – perché queste manifestazioni portano l’attenzione sulla tematica dell’autismo, sulle strutture del territorio che se ne occupano e creano occasioni per vivere insieme momenti di socialità ed inclusione”.