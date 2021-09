Da Gaglianico per 107 km nelle valli biellesi: è la Randonnèe del Pedale Cossatese

L'asd Pedale Cossatese, in collaborazione con Csen Biella, ed il Patrocinio del Comune di Gaglianico, ha organizzato con partenza da Gaglianico e ritorno una prima edizione di una Randonnè per ciclisti amatori (percorso cicloturistico da percorrere in forma libera senza competizione), denominata Randonnèe delle valli Biellesi, perchè con il suo percorso sono state toccate tutte e cinque le valli del Biellese (valle Elvo, Oropa, Cervo, Strona/mosso, Sessera).

Solo un piccolo gruppo di veri e forgiati Randoneur hanno preso il via lungo il percorso di ben 107 km stamane alle 9 per giungere dopo 5 ore circa a Gaglianico, percorrendo un dislivello complessivo di circa 1800 mt. formato di ben 11 salite, che però come hanno confermato i partecipanti hanno portato i ciclisti in vallate e territori verdi e naturali del Biellese meritevoli di riscoperta..

Hanno concluso tutti la prova comprese le 3 donne iscritte che oltre ai premi di partecipazione sono state omaggiate con fiori di nostri vivai Biellesi, mentre la squadra più numerosa è stata il Velo club Vercelli,

Un ringraziamento va anche agli sponsor che ci hanno aiutato nell'allestire le premiazioni, Riso Guerrini Salussola, Vivai Saviolo Roberto - Masserano