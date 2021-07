Rally & Co, gara in chiaroscuro per Leonardo De Grandi a Castelletto di Branduzzo

Gara in chiaroscuro per il piccolo talento di Postua Leonardo De Grandi portacolori della scuderia Rally & Co nell'ottavo appuntamento del campionato Kartsport circuit, gara disputatasi sulla pista 7 laghi a Castelletto di Branduzzo.

Dopo aver girato durante tutta la giornata di sabato con i migliori tempi di categoria ed aver siglato la domenica nelle qualifiche il 6° tempo assoluto secondo di categoria ha pagato la fatica fisica in gara uno classificandosi quinto assoluto secondo di classe mentre in finale si è piazzato 7° assoluto e terzo di categoria mini.

Attualmente il piccolo Leonardo, sempre appoggiato dal team Ghidella, è quarto assoluto di campionato nella propria categoria che conta ben 36 piloti in erba a punti.