Basket: Biella batticuore vince due volte una partita decisiva, tra il suo pubblico, la sua gente

In palio c’è moltissimo, c’è la permanenza in serie A2 al termine di una stagione difficile, in cui il Covid l’ha fatta da padrone. E oggi durante questa sfida da dentro o fuori si sono viste alcune difficoltà che ne hanno contraddistinto la stagione. Ma Biella ha un cuore grande che le permette di saltare oltre l’ostacolo. In un Forum grondante passione e assediato da nugoli di zanzare va in scena il primo atto biellese di questa sfida senza un domani. Biella è solo un po’ timorosa all’inizio, poi si accende Miaschi, il più continuo della truppa di Squarcina, e mette un parziale che annichilisce gli ospiti. Alla prima sirena il punteggio dice 24 a 8. Poi Pepper, il migliore dei suoi in gara due, impazzisce e mette le mani in faccia a D’Almeyda rimediando l’espulsione, ma la perdita del suo puntero invece di scombinare i piani di Rossi fa fare quadrato ai laziali che a poco a poco rientrano in partita fino ad arrivare al meno uno, sul 47 a 46. Ci deve pensare Laganà, capitano vero, e Pollone enfant de pays ad allargare la forbice del punteggio e a scacciare gli incubi di un eventuale sorpasso. Negli ultimi minuti Rieti non ne ha più e allora possono scorrere i titoli di coda su questa sfida. Tra meno di 48 ore si torna in campo alle 16, in palio c’è molto di più di una partita c’è la permanenza nella serie