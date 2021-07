Biella, al Forum tampone rapido per vedere le partite della Pallacanestro

Pallacanestro Biella e Studio Infermieristico Biellese fortificano la partnership in vista dei prossimi playout della squadra. A tutti coloro che intendono acquistare un tagliando per almeno una delle due partite casalinghe, verrà data la possibilità di effettuare il tampone rapido che consentirà l'accesso al Biella Forum, direttamente all'ingresso del palazzetto il giorno stesso di gara 3, prevista per venerdì 18 giugno alle ore 20.30.

In questo modo, avranno la possibilità di utilizzare il certificato di negatività anche per l'eventuale gara 4, prevista per domenica 20 giugno alle ore 16.00. Di seguito gli orari:- Per Gara-3: apertura punto venerdì 18 giugno alle ore 18.00- Per eventuale Gara-4: apertura punto domenica 20 giugno alle ore 14.00Si consiglia di presentarsi in anticipo per evitare code e assembramenti nei minuti precedenti l'inizio della partita.

In alternativa, si potrà effettuare il test anche presso lo Studio Infermieristico Biellese in Via Trieste 23 a Biella, prenotando al numero di telefono 800628910.