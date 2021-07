Csen Biella, da fine giugno via alle preiscrizioni per il campionato annuale di calcio a 5, 7 e 11

Nonostante il periodo travagliato, causato dalla situazione pandemica, con ancora più grinta di prima, per il quarto anno consecutivo verrà organizzato da parte dell’Associazione il campionato annuale di calcio a 5 ma non solo, la novità di quest’anno riguarda l’introduzione del campionato anche per le squadre a 7 e ad 11, le quali si sono avvicinate a Csen.

Le preiscrizioni saranno aperte da fine giugno ed i campionati partiranno come di consueto dalla metà del mese di settembre. I vincitori rappresenteranno la provincia di Biella ai campionati nazionali, che si terranno a Rimini il prossimo giugno. Le squadre di calcio a 5, 7 ed 11 si troveranno a disputare molte partite nel corso dei mesi che precederanno il campionato nazionale, con una sola breve pausa nel periodo natalizio e con la finalità di recuperare il tempo perso a causa Covid, impegnandosi tutti i mesi fino alla termine della stagione prevista a fine maggio.

Il sito verrà aggiornato costantemente e le informazioni verranno riportate anche tramite articoli di giornale, ci saranno inoltre vari premi, tra cui la possibilità di vincere uno sconto per l’iscrizione all’anno successivo.Le squadre di calcio a 5 dello scorso anno hanno già riconfermato la loro presenza per il prossimo campionato.

Per informazioni: -

Referente calcio Csen Biella: Bruno Barone - Cell. 327 4480363

- Uffico Csen Biella: Via Lorenzo Cucco, 4 - Tel. 015 2522650