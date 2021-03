Biella Corse - Alla Ronde del Canavese Deandreis-Gatto sono primi della classe A5

Apertura di stagione “col botto” per la scuderia Biella Corse che questo fine settimana ha aperto la stagione col duplice impegno Rally dei Laghi, a Varese, e Ronde del Canavese a Rivarolo Canavese, con ottimi risultati in entrambe le gare.

Rally dei Laghi Con una condotta di gara a dir poco esemplare (in testa dall'inizio alla fine e miglior tempo in ben quattro delle cinque prove in programma), l’equipaggio Biella Corse Damiano De Tommaso e Massimo Bizzocchi, al via con una Citroen C3 R5, si è aggiudicato il 29° Rally dei Laghi, lasciando dietro i più diretti inseguitori di quasi dieci secondi. “Prima gara, prima vittoria” ha commentato al termine il “team manager di Biella Corse, Alberto Negri “meglio di così non poteva proprio andare! Per Damiano questo è stato anche un ottimo rodaggio in vista della prima gara del Campionato Italiano Rally, che sarà il Rally del Ciocco, che si correrà fra due settimane”. LEGGI ANCHE

Va ricordato che De Tommaso, recente vincitore dell’International Rally Cup Pirelli 2020, è stato inserito da AciSport fra gli undici più promettenti piloti italiani, impegnandosi così a sostenere economicamente i loro programmi nel Campionato Italiano Rally (CIR) asfalto e terra e nell’European Rally Championship (ERC); con l’obbiettivo di selezionare il “candidato ideale” da promuovere nel Campionato del Mondo Rally (WRC) del 2022. Tornando a Varese, buono è stato anche l’esordio dei giovanissimi Alessandro Fiore e Gabriele Meloni che, nella gara di casa, con la loro piccola Peugeot 106 S 1.6 Prod S2 si sono piazzati al 57° posto assoluto, quattordicesimi di gruppo N e settimi della classe N2. Va segnalato anche il loro sesto posto nella speciale classifica riservata agli Under 25; categoria dove il primo posto è ovviamente andato al “collega” De Tommaso.

Ronde del Canavese Bene anche la prestazione degli equipaggi Biella Corse al 15° Rally Ronde del Canavese, che si è corso a Rivarolo Canavese. Sul gradino più alto del podio della propria classe sono saliti Davide Deandreis ed Enrico Gatto, che con la loro piccola Fiat Panda hanno chiuso la gara, oltre che primi di A5, al 50° posto assoluto e al 13° della classifica del gruppo A. Buono il rientro di Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba, che con la loro Skoda Fabia R5 “Miele Racing” hanno chiuso al 13° posto assoluto, di gruppo e di classe. Missione compiuta anche per il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso, che, in gara con il pilota torinese Roberto Totino su di una Renault Clio Williams N3, ha passato il traguardo finale al 77° posto assoluto, quindicesimo di gruppo N e quarto della classe N3.