De Tommaso-Bizzocchi (Biella Corse) si aggiudicano il 29° Rally dei Laghi

Si è conclusa ieri, 28 febbraio, la 29ma edizione del Rally dei Laghi, prima gara della stagione rally 2021. La vittoria assoluta è andata all'equipaggio Biella Corse De Tommaso - Bizzocchi, in gara con una Citroen C3 R5. La loro è stata una gara "super"; in testa dall'inizio alla fine hanno vinto quattro delle cinque prove in programma, lasciando dietro al traguardo i più diretti inseguitori di 9,6 secondi. "Sono molto soddisfatto - ha commentato a caldo il team manager Biella Corse, Alberto Negri - prima gara, prima vittoria ... meglio di così non poteva proprio andare".