Nascondevano la refurtiva sotto gli abiti. Denunciati due georgiani di Pettinengo

Pensano di averla fatta franca, una volta saliti sulla loro auto per dirigersi nel Biellese, invece un posto di blocco stravolge i loro piani e vengono denunciati. Si tratta di due georgiani residenti a Pettinengo. Nel tardo pomeriggio del 2 febbraio, una pattuglia della stazione Carabinieri di San Germano nel vercellese, durante un controllo alla circolazione stradale, impone l’alt ad un’autovettura con targa francese. A bordo vengono identificati i due cittadini georgiani, entrambi 35enni, disoccupati.

I due appaiono molto nervosi. Nel bagagliaio dell’autovettura, infatti, ci sono due borse contenenti alimenti e capi di abbigliamento ma senza gli scontrini di acquisto della merce del valore di oltre 200 euro. Per questo motivo vengono accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso.

Le successive verifiche permettono di stabilire che la refurtiva è stata asportata in più riprese, durante l’arco della giornata, in un supermercato, nascosta sotto i loro vestiti in modo tale da eludere i controlli alle casse. E in più, dai capi di abbigliamento, erano state asportate le placche anti taccheggio.

La merce è stata restituita al direttore del supermercato mentre i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per ricettazione in concorso e proposti alla Questura per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di San Germano per la durata di anni tre.