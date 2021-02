Aeroporto di Cerrione presidio antincendi del Piemonte: arriva l'Air Craine dei Vigili del Fuoco

L'aeroporto di Cerrione sarà la base dell'Erickson Air Crane, l'elicottero dei Vigili del Fuoco usato per le campagne antincendio boschivi. Arriverà nella giornata di lunedì 15 febbraio e rimarrà nel Biellese fino al 30 aprile. Il 9 mila litri, 50 per cento di carico d'acqua in più rispetto al Canadair, potrà essere utilizzato nella nostra provincia, per tutto il Piemonte e altre regioni confinanti.

"C'è stata molta sensibilità nella direzione del Piemonte e dal Ministero di prendere l'iniziativa per istituire una base provvisoria per i mesi prossimi nel nostro aeroporto di Cerrione -commentano dalla dirigenza dei Vigili del Fuoco di Biella-. Oltre a portare in risalto il nostro scalo è un segnale di attenzione per il Biellese e potrà essere impiegato per tutta la regione".

In questi giorni sono inziate le operazioni per predisporre i container per le manutenzioni, per un punto di ritrovo piloti che "possiamo definirlo una specie di ufficio per i briefing" precisano dalla caserma di via Santa Barbara. L'aeroporto non verrà monopolizzato dall'elicottero ma avrà la possibilità di assistenza dalla torre di controllo. L'Air Crane è un mezzo che necessita parecchia e costante manutenzione. E così arriveranno e pernotteranno nelle strutture biellesi una decina di persone, tra piloti, tecnici e meccanici, al suo seguito che settimanalmente si avvicenderanno.

Chiara la soddisfazione da parte del sindaco Anna Maria Zerbola: "Un orgoglio e una tranquillità per gli incendi che purtroppo devastano i nostri territori tutti gli anni. Sono molto contenta perchè hanno avuto una particolare sensibilità per il nostro aeroporto e non si perde occasione per cercare di favorire il Biellese".

L'operatività dell'Erickson Air Crane è di 2 ore e 30 minuti e una base logistica centrale come l'aeroporto di Cerrione potrà ottimizzare le sue performance. Inoltre, il fatto importante e funzionale sono i bacini adeguati di rifornimento come il lago di Viverone, insieme a quelli più piccoli e alle dighe. Si tratta di un risultato importantissimo per gli incendi boschivi e una sicura valorizzazione dello scalo di Cerrione che per il secondo anno consecutivo ospiterà elicottero e operatori specializzati.