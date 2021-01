Fuori strada a Mottalciata, il conducente aveva alcol in corpo tre volte superiore al limite

È risultato ubriaco l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, 16 gennaio, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris finendo fuori strada in via Alpina a Mottalciata. Per i due passeggeri, entrambi fortunatamente illesi, solo un grande spavento e nessun trauma.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri del Comando di Cossato, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118. Sottoposto all'alcol test, il 50enne biellese è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,56 g/litro, superiore di oltre tre volte il massimo consentito dalla legge. Per questo i Carabinieri gli hanno subito ritirato la patente e posto l'auto sotto sequestro amministrativo. Dalla Stazione di Cossato verrà quindi trasmesso un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Biella per la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada.